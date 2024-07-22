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Волчанск, срочно! Первая линия высоток под ВС РФ, что на правом берегу Волчьей, прожарка подвалов ФАБами

Волчанск, срочно! Первая линия высоток под ВС РФ, что на правом берегу Волчьей, прожарка подвалов ФАБами

По данным телеграм-канала Два майора, армия киевского режима контратаковала российские позиции, чем вызвала массированное применение фугасных авиабомб с УМПК по доставленным в город резервам противника.

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