Больше 4 млн рублей требует Настя Ивлеева через суд у производителя своих энергетиков

После «голой вечеринки» напиток стал постепенно пропадать из розничных сетей. Компания телеведущей Насти Ивлеевой, занимающаяся чипсами и энергетиками под брендом знаменитости, подала в суд на производителя товара.
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