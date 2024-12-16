Судебные приставы Свердловской области передали гуманитарную помощь военнослужащим в зоне СВО

Сотрудники службы судебных приставов Свердловской области собрали и отправили более 250 килограммов гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, рассказали в пресс-службе ГУФССП.
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