Родственники убитых в результате атаки ХАМАС граждан Израиля требуют отставки Нетаньяху и прекращения войны в Газе

Ситуация вокруг палестино-израильского конфликта продолжает накаляться. На фоне осуждения операции ЦАХАЛ и требований со стороны мирового сообщества незамедлительного прекращения боевых действий, наблюдается дестабилизация обстановки и внутри самого Израиля.
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