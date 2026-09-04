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5 Best Muppets TV Shows Of All Time, Ranked

5 Best Muppets TV Shows Of All Time, Ranked

TV just wouldn't be TV without the Muppets, and Jim Henson's gang of lovable misfits have given us some truly wonderful shows over the years.

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