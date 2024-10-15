Россиянам назвали фатальные ошибки при использовании кредитных карт

Использование кредитных карт может быть привлекательным, однако скрывает в себе множество рисков. По словам директора Банковского института НИУ ВШЭ Василия Солодкова, которые приводит «Прайм», основная проблема заключается в возможности накопления значительных долгов из-за неосторожности.
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