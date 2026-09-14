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Царьград

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Якутия сохранит финансирование ППМИ на уровне 750 млн рублей

Якутия сохранит финансирование ППМИ на уровне 750 млн рублей

Власти Якутии сохранят финансирование программы поддержки местных инициатив на уровне 2026 года. Министр финансов Иван Алексеев заявил, что в 2027 году объём средств останется прежним – 750 млн рублей, чтобы продолжить развитие инфраструктуры региона.

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