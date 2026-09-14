Якутия сохранит финансирование ППМИ на уровне 750 млн рублей

Власти Якутии сохранят финансирование программы поддержки местных инициатив на уровне 2026 года. Министр финансов Иван Алексеев заявил, что в 2027 году объём средств останется прежним – 750 млн рублей, чтобы продолжить развитие инфраструктуры региона.