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Путин рассказал о стремлении оставить политическую ситуацию в России стабильной

Путин рассказал о стремлении оставить политическую ситуацию в России стабильной

РИАМО - 20 авг. Российский президент Владимир Путин рассказал, что свой лимит на революции РФ исчерпала в ХХ веке, нужно делать все возможное, чтобы политическая ситуация в стране оставалась стабильной, сообщает Федеральное агентство новостей.

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