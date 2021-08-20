Путин рассказал о стремлении оставить политическую ситуацию в России стабильной

РИАМО - 20 авг. Российский президент Владимир Путин рассказал, что свой лимит на революции РФ исчерпала в ХХ веке, нужно делать все возможное, чтобы политическая ситуация в стране оставалась стабильной, сообщает Федеральное агентство новостей.