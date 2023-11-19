Ликсутов: 100 станций московского метро оборудовали виброгасящими блоками

В московской подземке на 100 станциях установили виброгасящие блоки взамен деревянных шпал. Это уменьшит вибрацию на конструкции тоннелей и снизит уровень шума от поездов, сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.