Лига чемпионов Азии. «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Айна», «Аль-Хилаль» Мартинелли сыграет с «Аль-Гарафой»

В азиатской Лиге чемпионов проходят матчи 1-го тура. В понедельник « Аль-Ахли » Эдуарда Сперцяна сыграл вничью с « Пахтакором » (1:1), « Аль-Кадисия » Тиджани Рейндерса победила «Аль-Васль» (2:1).
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