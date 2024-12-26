Царьград
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Царьград

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"Не понимаю, как вы терпите": И этот турок решил поучить русских

"Не понимаю, как вы терпите": И этот турок решил поучить русских

Мы совсем не против турецких актёров. Но не понимаем, почему они вдруг стали культом в России. Точнее, не так.

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Комментарии
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Зоя Гольдштаб
Насчёт красоты-этт как кому....
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16 час.
КТ
КИРИЛЛ Трифонов
Пока этот сраный проплаченный царьград не написал про этого турка, о нëм никто и не знал.
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16 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Не смотрела ни одного и не собираюсь, свои бездари надоели
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9 час.

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