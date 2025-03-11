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Бывшая сотрудница F******k раскрыла тайную систему цензуры, созданную для работ...

Бывшая сотрудница F******k раскрыла тайную систему цензуры, созданную для работ...

Бывшая сотрудница F******k раскрыла тайную систему цензуры, созданную для работы в КитаеНекоторое время назад бывшая директор по глобальной политике F******k Сара Уинн-Уильямс (Sarah Wynn-Williams) обвинила компанию в создании системы автоматической цензуры для адаптации к жёстким требованиям китайского рынка, что противоречит декларируемым публично главой M**a, Марком Цукербергом (Mark Zuckerberg), принципам свободы слова.

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