Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Врать – нельзя": Министр Белоусов подтвердил делом – бои в Курской области показали

"Врать – нельзя": Министр Белоусов подтвердил делом – бои в Курской области показали

Фото: Freepik.com В Курской области – на приграничье, продолжаются бои с ВСУ. Делать какие бы то ни было по отражению этой атаки рано.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
В НОВОМ ЗАВЕТЕ НАПИСАНО: &quot;ЦАРЬ, ИДЯ НА ВОЙНУ, ПРЕЖДЕ СОРАЗМЕРИТ СВОИ СИЛЫ С СИЛАМИ ВРАГА&quot;. НАШ &quot;ЦАРЬ&quot;, ИДЯ НА ВОЙНУ, ДАЖЕ НЕ ЗНАЛ, НА СКОЛЬКО ЕГО ВОЙСКО РАЗВОРОВАНО ПОД КОМАНДОВАНИЕМ ПРЕДЫДУЩИХ МИНИСТРОВ И ИМИ &quot;РЕФОРМИРОВАНО&quot;!
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19 час.
Владимир Соловьев
ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНШТАБА!
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19 час.
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Алекс Архипов
Походу опять проспали.
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17 час.

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