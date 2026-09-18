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Царьград

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Петербург закупит «Энзалутамид» для льготников на 239,8 млн рублей

Петербург закупит «Энзалутамид» для льготников на 239,8 млн рублей

Электронный аукцион на обеспечение льготников Петербурга препаратом «Энзалутамид» объявил городской комитет по государственному заказу.

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