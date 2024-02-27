Новый мост через Волгу соединил берега в Самарской области

В Самарской области завершена надвижка последнего пролетного строения на мосту через Волгу на обходе Тольятти в составе международного транспортного маршрута “Европа — Западный Китай”, пишет ГТРК “Самара”.
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