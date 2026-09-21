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Пронедра

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Партия канцлера ФРГ вновь проигрывает на земельных выборах

Партия канцлера ФРГ вновь проигрывает на земельных выборах

Земельные выборы в Германии превратились в серьезное испытание для канцлера Фридриха Мерца и его Христианско-демократического союза (ХДС).

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Svetlana Kuzmina

Мерц напоминает мне «барана в закрытых воротах», такое же тупое упрямство. Он упорно не хочет признать свою ошибку и уступить, несмотря на явную невозможность достичь цели.