Как Solaris, только больше и дешевле: в Россию приехал интересный недорогой «кореец»

Российские автолюбители с радостью встретили появление на рынке новой модели от Hyundai – Celesta. Этот седан, построенный на платформе популярного Solaris, отличается большими габаритами и более богатым оснащением.
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