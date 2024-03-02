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На въезде в Крым силовики обнаружили бомбу под днищем автомобиля

На въезде в Крым силовики обнаружили бомбу под днищем автомобиля

Машиной управлял сотрудник правоохранительных органов из Херсонской областиНа контрольно-пропускном пункте «Джанкой» на севере Крыма силовики обнаружили бомбу под днищем автомобиля сотрудника правоохранительных органов из Херсонской области.

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