На въезде в Крым силовики обнаружили бомбу под днищем автомобиля

Машиной управлял сотрудник правоохранительных органов из Херсонской областиНа контрольно-пропускном пункте «Джанкой» на севере Крыма силовики обнаружили бомбу под днищем автомобиля сотрудника правоохранительных органов из Херсонской области.
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