Ушла из жизни профессор Елена Антипенко

На 62-м году жизни ушла из жизни доктор медицинских наук, профессор Елена Антипенко. В течение многих лет она возглавляла кафедру неврологии, психиатрии и наркологии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов Приволжского государственного медицинского университета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии