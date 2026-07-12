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Царьград

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Ушла из жизни профессор Елена Антипенко

Ушла из жизни профессор Елена Антипенко

На 62-м году жизни ушла из жизни доктор медицинских наук, профессор Елена Антипенко. В течение многих лет она возглавляла кафедру неврологии, психиатрии и наркологии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов Приволжского государственного медицинского университета.

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