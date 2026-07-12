Ушла из жизни профессор Елена Антипенко

На 62-м году жизни ушла из жизни доктор медицинских наук, профессор Елена Антипенко. В течение многих лет она возглавляла кафедру неврологии, психиатрии и наркологии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов Приволжского государственного медицинского университета.