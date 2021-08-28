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Проект предпрофильных классов реализуется в Ижевске

Проект предпрофильных классов реализуется в Ижевске

Ученикам школ в Ижевске предлагается большой выбор направлений предпрофильной подготовки в медицинских, инженерных, инженерно-технологических, предпринимательских классах и юстиции и права, а также в инженерных классах при поддержке ИЭМЗ «Купол».

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