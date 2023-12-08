Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 049 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Ишимбаев
    Унизили,ехать не стоит !МОК допустил спор...
  • Валерий Соловьев
    Вот без него не обошлось.Собянин поддержал...
  • leonid
    Лучше бы пошли добровольцами на СВО эти так называемые туристы. От безделия не знали чем  бы заняться вот и получили ...Замёрз насмерть: ...

Спецслужбы задержали исполнителя теракта на БАМе, действовавшего по указке Украины

Спецслужбы задержали исполнителя теракта на БАМе, действовавшего по указке Украины

ФСБ установила личность куратора теракта, осуществлённого на Байкало-Амурской магистралиВ конце ноября на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) произошёл теракт, устроенный спецслужбами Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Человек
Я бы с огромным удовольствтем увидел из ящика для дураков, как при задержании, эту тварь пристрелили  на месте!  И тогда другие думающие, что им за то, что они Родине навредили, отвалят  западные куратора  денег.  И они сбегут, и ими будут пользоватся!  Это миф!                                                                              Реальность должна быть такова!  Они=враги РФ должны видеть! Что их пристрелят!  Прямо при совершении враждебных действий в отношении РФ  и её граждан.
Ответить
15 час.
Сергей Бессонов
А что вы делаете в ящике для дураков и как выглядит эта конструкция, а по поводе теракта - может всё-таки сначала допросить, узнать кто, когда, как, где и сколько?
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх