Спецслужбы задержали исполнителя теракта на БАМе, действовавшего по указке Украины

Игорь Человек

Я бы с огромным удовольствтем увидел из ящика для дураков, как при задержании, эту тварь пристрелили на месте! И тогда другие думающие, что им за то, что они Родине навредили, отвалят западные куратора денег. И они сбегут, и ими будут пользоватся! Это миф! Реальность должна быть такова! Они=враги РФ должны видеть! Что их пристрелят! Прямо при совершении враждебных действий в отношении РФ и её граждан.