ФСБ установила личность куратора теракта, осуществлённого на Байкало-Амурской магистралиВ конце ноября на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) произошёл теракт, устроенный спецслужбами Украины.
Спецслужбы задержали исполнителя теракта на БАМе, действовавшего по указке Украины
Комментарии
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Игорь Человек
Я бы с огромным удовольствтем увидел из ящика для дураков, как при задержании, эту тварь пристрелили на месте! И тогда другие думающие, что им за то, что они Родине навредили, отвалят западные куратора денег. И они сбегут, и ими будут пользоватся! Это миф! Реальность должна быть такова! Они=враги РФ должны видеть! Что их пристрелят! Прямо при совершении враждебных действий в отношении РФ и её граждан.
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15 час.
Сергей Бессонов
А что вы делаете в ящике для дураков и как выглядит эта конструкция, а по поводе теракта - может всё-таки сначала допросить, узнать кто, когда, как, где и сколько?
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14 час.
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