Прилетела впервые за сотни тысяч лет: астрофотограф сделал снимок редкой кометы

Комета C/2024 G3 впервые за 160 000 лет приблизилась к Солнцу. Астрофотограф Джош Дьюри из Великобритании сделал уникальную фотографию кометы C/2024 G3, которая была обнаружена в 2024 году и впервые за 160 000 лет приблизилась к Солнцу на максимально близкое расстояние.