Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Новый главком ВСУ Драпатый получил прозвище «генерал-провал» еще до назначения

Новый главком ВСУ Драпатый получил прозвище «генерал-провал» еще до назначения

Часть украинских военных и граждан связывает нового главнокомандующего Вооруженных сил Украины Михаила Драпатого с потерей плацдарма в Курской области и провалом обороны на направлении Покровск — Константиновка.

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Комментарии
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Вадим Лебедев
Обзывайте его, не обзывайте - он не на долго, просто побыть...
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