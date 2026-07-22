Новый главком ВСУ Драпатый получил прозвище «генерал-провал» еще до назначения

Часть украинских военных и граждан связывает нового главнокомандующего Вооруженных сил Украины Михаила Драпатого с потерей плацдарма в Курской области и провалом обороны на направлении Покровск — Константиновка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии