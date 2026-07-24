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Царьград

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Онколог Каприн: здоровый образ жизни и профосмотры реально снижают риск рака

Онколог Каприн: здоровый образ жизни и профосмотры реально снижают риск рака

Главный онколог Минздрава России рассказал, как снизить риск развития рака. Сенсаций и секретных приёмов нет, но нужно не пренебрегать обследованиями и вести здоровый образ жизни.

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