Российский рынок сохраняет среднесрочный "медвежий" настрой

Российский рынок акций с оптимизмом отреагировал на удержание процентной ставки ЦБ РФ на уровне 16% по итогам пятничного заседания, но сохраняет среднесрочный медвежий настрой ниже сопротивлений 3345 и 1170 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС (средние полосы Боллинджера дневных графиков) ввиду рисков ужесточения монетарной политики по ходу года, а также перспективы продолжительного периода высоких ставок.
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