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Эксперт по ЖКХ Бондарь рассказал, как взыскать убытки за блокировку авто во дворе

Эксперт по ЖКХ Бондарь рассказал, как взыскать убытки за блокировку авто во дворе

Владелец машины с перекрытым выездом может взыскать с виновника подтвержденные денежные потери. Об этом рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, сообщает RT .

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