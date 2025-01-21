Макрон: Европа должна проснуться и укрепить свой оборонный потенциал

Европа должна "проснуться" и укрепить свой оборонный потенциал. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон военным страны на фоне прихода к власти в США президента Дональда Трампа, передает Newsweek.
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