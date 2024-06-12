❗️В День России открыли канатную дорогу на плато Ай-Петри Обновлённая канатная дорога работает от станции «Сосновый бор».
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❗️В День России открыли канатную дорогу на плато Ай-Петри Обновлённая канатная дорога работает от станции «Сосновый бор».