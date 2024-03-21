Никогда не думал, что у нас в стране столько дебилов

МВД впервые лишило российского гражданства осужденного за фейки про армию В апреле 2023 года 37-летнего краснодарца Александра Сомрякова приговорили к 6 годам колонии за посты об ударах по Мариуполю и событиях в Буче.
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