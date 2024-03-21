Медвежий угол
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Медвежий угол

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Никогда не думал, что у нас в стране столько дебилов

Никогда не думал, что у нас в стране столько дебилов

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Комментарии
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Karmadon
Если человек глуп, то это надолго.
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6 час.
ВераВерная
Это навсегда.
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5 час.
Андрей Тихонов
В отношении калбиоов надо также быстро поступать...
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1 час.

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