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ФедералПресс

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Как узнать, что твою машину эвакуировали: в Челябинске запускают специальный чат-бот

Как узнать, что твою машину эвакуировали: в Челябинске запускают специальный чат-бот

ЧЕЛЯБИНСК, 13 октября, ФедералПресс. Владельцам автомобилей в Челябинске стало проще узнать о судьбе своего транспорта.

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