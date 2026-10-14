Нападающий «Каролины» Андрей Свечников подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (4:2), в ворота которого он забросил две шайбы.
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