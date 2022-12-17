Харитонов – о поражении Емельяненко: «Просто, #####, позор. Докатился, что уже блогеры ######»

Известный российский тяжеловес ММА Сергей Харитонов резко высказался о поражении Александра Емельяненко в бою со Святославом Коваленко.

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