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Составили подборку из недорогих телефонов по просьбе одного из подписчиков

Составили подборку из недорогих телефонов по просьбе одного из подписчиков

﻿﻿Вряд ли вы найдете топовый смартфон за 5000 рублей — бюджетные модели не могут похвастаться сверхвысокой производительностью, продвинутой камерой или большим объемом оперативной памяти, — но подобрать достойное устройство вполне возможно.

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