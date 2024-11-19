19 ноября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День ракетных войск и артиллерии. Эта памятная дата была учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 г.
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19 ноября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День ракетных войск и артиллерии. Эта памятная дата была учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 г.