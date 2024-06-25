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Пять лет назад у Трампа был шанс заключить договор с КНДР, но не захотели, теперь у США большие проблемы

Пять лет назад у Трампа был шанс заключить договор с КНДР, но не захотели, теперь у США большие проблемы

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