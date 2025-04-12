Операторы FPV-дронов уничтожили пусковую установку РСЗО и блиндажи ВСУ

Операторы FPV-дронов 72-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск уничтожили украинскую пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) RAK-SA-12 хорватского производства и блиндаж с расчетом противника.
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