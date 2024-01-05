В Бричанском районе проведены рейды по охране окружающей среды

Инспекторы по охране окружающей среды Бричанского района провели скоординированную акцию по борьбе с незаконной вырубкой деревьев, уделяя особое внимание защите окружающей среды и сохранению природных ресурсов.
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