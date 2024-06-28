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Военное обозрение

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«Падение города - вопрос времени»: Офицер ВСУ сообщил об истощении украинских подразделений, обороняющих Красногоровку

«Падение города - вопрос времени»: Офицер ВСУ сообщил об истощении украинских подразделений, обороняющих Красногоровку

Российские войска заняли основную часть Красногоровки и продолжают выдавливать ВСУ из города.

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