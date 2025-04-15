Атака беспилотников на Курск. Один человек погиб, семь пострадали.

Погиб один человек, еще семь пострадали, в результате атаки беспилотников ВСУ на жилые дома в Курске, сообщается 15 апреля в официальном Telegram-канале Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.
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