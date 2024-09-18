В Приморье начнут жестко штрафовать перевозчиков

В Приморском крае минтранс планирует ввести новую систему штрафов для межмуниципальных перевозчиков. Законопроект с новыми поправками в КоАП проходит общественные слушания, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на KONKURENT.
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