КАМАЗ чудом избежал лобового столкновения на ралли "Шелковый путь" на Алтае. Видео

Экипажи обоих автомобилей очень рады, что остались целыми Экипаж "КАМАЗ-Мастер" чудом избежал лобового столкновения с "МАЗом" на гонке серии "Шелковый путь" на участке между Барнаулом и Горно-Алтайском, сообщают в Telegram-канале KAMAZ-master.