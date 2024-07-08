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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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КАМАЗ чудом избежал лобового столкновения на ралли "Шелковый путь" на Алтае. Видео

КАМАЗ чудом избежал лобового столкновения на ралли "Шелковый путь" на Алтае. Видео

Экипажи обоих автомобилей очень рады, что остались целыми Экипаж "КАМАЗ-Мастер" чудом избежал лобового столкновения с "МАЗом" на гонке серии "Шелковый путь" на участке между Барнаулом и Горно-Алтайском, сообщают в Telegram-канале KAMAZ-master.

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