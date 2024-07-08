КАМАЗ чудом избежал лобового столкновения на ралли "Шелковый путь" на Алтае. Видео

Экипажи обоих автомобилей очень рады, что остались целыми Экипаж "КАМАЗ-Мастер" чудом избежал лобового столкновения с "МАЗом" на гонке серии "Шелковый путь" на участке между Барнаулом и Горно-Алтайском, сообщают в Telegram-канале KAMAZ-master.
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