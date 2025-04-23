В чем 18-летний белорусский погрузчик лучше новых «китайцев»?

Насколько надежен погрузчик, способный проработать 18 лет и не терять формы? В этом выпуске – честный и подробный обзор белорусского «Амкодора» 332C4, проверенного временем и работой в самых разных условиях.
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