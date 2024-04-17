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Федеральная система учета отходов уже обрабатывает данные о потоках 7000 тонн ТКО онлайн

Федеральная система учета отходов уже обрабатывает данные о потоках 7000 тонн ТКО онлайн

Объекты обращения с ТКО в автоматизированном режиме начали передавать в федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) данные о массе поступающих отходов.

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