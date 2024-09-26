«ЛУКОЙЛ» развивает сеть АЗС в Казахстане

"ЛУКОЙЛ" ввел в эксплуатацию флагманскую АЗС в Казахстане – на трассе А3 Алматы–Усть-Каменогорск. Как и открытая в апреле первая АЗС под брендом "ЛУКОЙЛ" в республике, новая заправочная станция будет работать по модели франчайзинга.
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