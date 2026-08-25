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test mazurok

2 подписчика

🔫 В Керчи мужчина получил «условку» за незаконное хранение ружья В 2014 году он приобрёл ружьё модели ТОЗ-Б, после чего с помощью ножовки обрезал ствол оружия.

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