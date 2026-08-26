Кириенко и Гунба наградили победителей конкурса "Музыка гордых"

В Сухуме состоялся гала-концерт конкурса "Музыка гордых". Президент Абхазии Бадра Гунба и Сергей Кириенко наградили победителей: Варвару Лаптеву в номинации "Голоса народов России" и Валерию Перцхелия в "Голоса Абхазии".
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