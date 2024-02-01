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Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Надеждина на предмет иностранных связей

Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Надеждина на предмет иностранных связей

Общественник Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой проверить политика Бориса Надеждина, претендующего на пост президента страны, на предмет получения им иностранного финансирования.

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