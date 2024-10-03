Галина Огнёва: Проверяю готовность многоквартирных домов к отопительному сезону

Проверяю готовность многоквартирных домов к отопительному сезону.Сегодня совместно со специалистами Департамента капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства и представителями управляющих компаний осмотрели дома на улице Октябрьской и переулке Иванова.
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