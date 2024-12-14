"Сами снег убирайте и курьерами пашите": Мигранты после нового запрета пугают "ленивых" русских отъездом

вот прислал наш подписчик: Вы с кем хотите остаться господа россияны ? Кто развалиль Советский Союз и какое гасударства взяло на себя роль право прёмника СССР ? Во время советского союза все оснавний промишленност и производства стройилас в оснавном Россие ,Украине и Белоруссы с участием всех республик и гражданамы СССР без разбора на нациы и религие , так как счталос эты республикы центр советского государства и ливеную долю этых строителей составлялы в этых стройках госдарстнвенного значения те республикы койых било рождаемост велик ! И это всё осталос там где их стройлы , и некто на ных не претендоваль и не претендуеть ! За 70 лет сосуштвования это государства мы все считалы друг - друга роднимы братямы и гореч - в радость , нашы деды и продеды прошлы через голод ,холод и через сколка бойёв плечом к плечу ! Те кого вы считаете сегодня чуркамы эты деты и внукы тех кто вашых дедов и бабушек эвакувиринных из огнем окутонных фашистамы регионов , приютиль у себя на родине как родных детей ,кормилы - оделы и обучалы в школах и иниститутах ,далы оброзавание и ремесло .