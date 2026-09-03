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Психологи рассказали о японской практике, которая помогает принять себя

Психологи рассказали о японской практике, которая помогает принять себя

Ваби-саби — японская философия, которая ценит красоту несовершенства, непостоянства и старения. «Ваби» — находить красоту в простоте, «саби» — естественное старение человека.

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